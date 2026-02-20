COX2が、本日2月20日に配信リリースした新曲「調子に乗っちゃって」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】COX2、日々頑張る人々の背中を押す「調子に乗っちゃって」MV） 本楽曲は、ESME MORIがサウンドプロデュースを担当。聴く人を肯定して自信を持たせてくれる歌詞と、〈調子に乗っちゃって〉というキャッチーなフレーズ、そして煌びやかで時に激しいポップ＆ロックなサウンドの一曲となっ