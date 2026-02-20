No.MENが、自身初となる東京、大阪、名古屋を巡るライブツアー『Brand New Day』を開催する。 （関連：「自分たちはあいだの世代」――キタニタツヤのサポートギター yeti let you notice 秋好佑紀が語る“オルタナ”への意識） 大阪は5月5日にRUIDO、東京は6月14日にTAKE OFF 7、No.MENの地元となる名古屋では7月5日にell.SIZEにて開催。ライブ詳細は近日中にバンドの各SNSにて発表される。