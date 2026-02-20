ゴディバ ジャパンは2月18日より、「GODIVA × LABUBU」コレクションを、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバ オンラインショップにて順次販売を開始します。■チョコレートの詰め合わせによる5商品が登場同コレクションは、ゴディバとPOP MARTのIPの1つである「THE MONSTERS」とのコラボレーションによるもの。LABUBUをデザインしたオリジナルパッケージに、ゴディバならではのチョコレートを詰め合わせた商品を展