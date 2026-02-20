｢YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。｣がブランドメッセージのジーユーは5月1日、「星のカービィ」とのコラボレーションアイテムを全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始します。■「プププリゾート」をテーマにしたアイテムを多数展開今回のコレクションは、“「プププリゾート」であきれかえるほど平和なリゾート気分を楽しもう！”がテーマ。リゾートを満喫するカービィやワドルディたちのデザインがポイント