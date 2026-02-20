ギンビスは2月16日より、「たべっ子水族館 ココアビスケット×チョコがけ」（税別175円）を全国のコンビニエンスストアにて期間限定の販売を開始しています。■ブラックココアパウダーで強いカカオ感を実現同商品は、ベネズエラ産カカオ豆を使用したチョコレートとブラックココアパウダーを練り込み、強いカカオ感に仕立てたココアビスケットに、ミルクのコクと甘みのあるチョコレートをコーティングしています。ブラックココアパ