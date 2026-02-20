かつてプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドでプレーした元フランス代表FWルイ・サハ氏が、古巣の補強策に言及した。現地２月19日、地元紙『Manchester Evening News』が報じた。昨季のリーグ戦は15位に終わったユナイテッドは、今年１月にルベン・アモリム監督を解任。直後の２試合はU-18チームを率いるダレン・フレッチャーが指揮を執り、同13日にクラブOBのマイケル・キャリックの暫定監督就任を発表した。