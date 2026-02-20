世の中の話し上手な人がうらやましい。もっとスムーズに話ができたら、仕事も人生もきっとうまくいきそうなのに。でも、どうしたらいいのかわからない……。そんなふうに会話に不安や苦手意識を持つ人は、じつは多いのではないでしょうか。森優子さんの著書『話し下手でも、ラクに言えるコツ 超シンプルに伝える！』（青春出版社）から、どんな場面でも、どんな相手とでもラクに会話できる、伝えたいことがちゃんと伝わるコツを紹