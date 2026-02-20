【その他の画像・動画等を元記事で観る】 西野カナが、6月から全国ホールツアー『西野カナ TOUR 2026 “HEART BEAT”』を開催することが決定した。 ■2月20日21時よりオフィシャルファンクラブ「西野家」先行受付がスタート 全国ホールツアーは、2018年以来となる8年ぶりの開催。全国14ヵ所24公演を巡る。 そして、2月20日21時より、オフィシャルファンクラブ「西野家」先行受付がスター