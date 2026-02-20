【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeが18枚目シングル「Waltz for Lily」を3月25日にリリース。このたび、本作の初回限定盤Bに収録される特典映像「『STARRING』プレミアナイトBehind the scenes」のティザー映像が公開された。 ■本物の映画にも引けを取らない規模で開催 「STARRING」プレミアナイトとは、アルバム『STARRING』のリリースを記念して2025年12月に開催された一夜限りの