●セイワホールディングス 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：3月27日 事業内容：製造業の事業承継推進、プラットフォーム化によるグループ経営 仮条件決定日：3月10日 想定発行価格：1230円 上場時発行済み株式数：1880万5000株 公募：372万株 売り出し：168万株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限81万株 ブックビルディング期間：3