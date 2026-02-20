2月20日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― ＮＥ [東証Ｇ]決算月【4月】2/20発表 毎年4月末時点で100株以上（1→2の株式分割後）を保有する株主を対象に、保有株数と保有期間に応じて500～4000円分の割引クーポンを贈呈する。 ■拡充―――