2026年2月19日、韓国メディアのニュース1は、 尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領による非常戒厳を阻止・克服したとして韓国市民がノーベル平和賞候補に推薦されたと報じた。記事によると、ソウル大学の金義英（キム・ウィヨン）政治学科教授ら、政治学会の元・現会長4人は、平和的な集会を通じて「非常戒厳」を阻止した韓国市民をノーベル平和賞候補に推薦したという。推薦人には、パブロ・オニャーテ教授（スペイン・バレンシア