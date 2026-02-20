1月15日に東京・赤坂カントリーハウスにて行われたOJAMASHIMA’s（おじゃましまーず）の初ライブの映像がYouTubeに公開された。【動画】1ヶ月限定の特別公開！OJAMASHIMA’sの初ライブ映像OJAMASHIMA’sとは、シンガー・ソングライターのあいみょん、ペトロールズなどで活動する長岡亮介、ギタリスト／音楽プロデューサーの會田茂一（アイゴン）によるバンド。結成のきっかけとなったのは、昨年10月にリリースされたあいみょん