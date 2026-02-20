俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00※関西ローカル)のあす21日放送回には「庭の眺めを最優先！デメリットも解消した近未来の平屋」が登場する。【住人十色】周囲は全面ガラス張り…明るく開放的なダイニングキッチン舞台は、愛媛県松山市。住人（アルジ）は地元出身の夫妻と子どもの3人家族。昨年、夫の実家の敷地に新居を構えた。住宅街でひときわ存在