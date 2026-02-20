なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝がW主演を務める、東海テレビ・フジテレビ系土ドラ『横浜ネイバーズ』Season1（毎週土曜後11：40）第7話が、21日に放送される。今回、アーティスト・凪を演じる紺野彩夏、大西演じるロンと対峙する話題の俳優・村田凪からコメントが到着した。【動画】サスペンスフル満載…衝撃の真相が明らかになるシーズン2特報映像原作は岩井圭也氏による令和版「IWGP」と話題の人気小説。大西が演