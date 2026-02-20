元Jリーガーが先生となって行う特別授業が、熊本市の小学校で行われました。熊本市北区の山本小学校で行われた特別授業。先生は、アビスパ福岡や京都サンガFCなどで活躍した元Jリーガーの中払大介さんです。これは様々なアスリートが全国の学校で授業するスポーツ庁などによる「アスリーチ」の取り組みです。 中払さんは教室で1～2年生にサッカーと出会いや挫折、夢をか