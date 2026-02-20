県内約750の運送会社でつくる熊本県トラック協会が、熊本市にサクラの木を寄贈しました。下川公一郎会長から大西一史市長にソメイヨシノ1本の目録が手渡され、大西市長から感謝状が贈られました。 県トラック協会は、二酸化炭素の削減や緑化推進を目的に7年前から毎年植樹活動を行っていて、今回贈られたソメイヨシノは熊本市東区の神園山小山山緑地に植えられます。