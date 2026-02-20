銅メダルを獲得した中井は、リンクを降りても天真爛漫なままだ。千葉・市川市の南行徳中で3年間担任を務めた大島実教諭（現船橋芝山高）は「周りから愛される生徒だった」と当時を振り返る。中学入学当時は新潟から千葉に引っ越したばかりだったが、明るく人間味のある性格で周囲を惹きつけた。当初から個別面談で「五輪に出ることが夢」と語り、在学中もめきめき上達。周囲からは「アミーゴ」として呼ばれ、人気者だった。