香港系投資ファンドのオアシス・マネジメントが、「クスリのアオキホールディングス」の発行済み株式の１４・０２％を取得したことが、２０日付で関東財務局に提出した変更報告書でわかった。「株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある」としている。保有比率は前回の１０・７０％から３・３２ポイント上昇した。オアシスは昨年８月、アオキの定時株主総会で青木宏憲社長らの解任を求める株主提案を行い、否決された