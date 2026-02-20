れいわ新選組の山本ジョージ幹事長は２０日、高市早苗首相の施政方針演説を受け、報道陣の取材に応じた。山本氏は「外交だとか防衛だとかあるいは情報力の強化について、いちいちその発言に対して３分の２が盛大な拍手を送ることにゾっとするというか、それは恐ろしい気分がしました。国民を監視する、戦争準備というような法案をどんどん通していくんじゃないかと非常に危機感を持った」と巨大与党の圧を感じたという。また