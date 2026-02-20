参政党の神谷宗幣代表は２０日、高市早苗首相の施政方針演説を受け、報道陣にコメントした。神谷氏は「各党の公約を織り交ぜたような総論的な所信だったなと。あれ？これ私、街頭演説で言ったぞというようなことがけっこう入っていた。他の党のもよく言えば、取り入れた。悪く言えば、パクった所信演説だったな。具体性に乏しいので突いていかないといけない」と感想を述べた。食料品の消費税減税や給付付き税額控除の導入に