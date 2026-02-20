【新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-】 2月13日～ 上映中 2月13日より上映中の映画「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」について、新たに場面カット6点が公開された。 公開されたのは、潜入捜査と呈して吉原桃源郷へ忍び込んだ真選組の女装姿を捉えたカット。スナックのママを彷彿とさせる土方十四郎（CV：中井和哉さん）や、ガングロギャルへと変貌した沖田総悟(CV：鈴村健一さん)などが写されて