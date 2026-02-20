「あなたのためを思って言っているのよ」と言われながら、進路や仕事、恋愛、日常の選択にまで口を出されてつらいと感じていませんか? それは“親の愛情”である一方で、行きすぎると「過干渉」と呼ばれる状態かもしれません。親の過干渉は、子どもの自立や自己肯定感に影響を与えることがあります。ただし、多くの場合、親側にも不安や心配といった背景があるもの。単純に「悪い親」と断定できる問題ではありません。本記事では、