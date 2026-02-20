猫の『歯磨きをサボる』と起こりうるリスクとは？ 1.「歯周病」になりやすい 猫の歯磨きを怠ると、最も起こりやすいのが歯周病です。 歯の表面についた歯垢は、数日で石のように硬い歯石へ変わります。歯石は歯ブラシでは取れず、歯ぐきに炎症も起こすのです。 歯周病は見た目だけでは気づきにくく、口の中では静かに進行します。痛みが出る頃には、かなり悪化しているケースが多いです。 2.強い痛みや食欲低下