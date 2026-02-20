ミラノ・コルティナ五輪カーリング女子の日本代表「フォルティウス」は２勝７敗の１次リーグ（Ｌ）８位で敗退した。最終戦の中国戦は１点リードで迎えた最終第１０エンド（Ｅ）で、相手の最終投がストーンに当たらないミスとなり日本に２点が入り、９―６で勝利。スキップの吉村紗也香は涙しながら「最後は思い切り戦えた」と絞り出した。１８年平昌銅、２２年北京銀のロコ・ソラーレなどとのし烈な代表争いを制してたどり着い