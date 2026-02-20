◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得した。中井はフリーの演技を終えた直後、口元に手を当てて、小首をかしげるポーズ。キュートな反応がネット上で話題を集めた。２０日の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では