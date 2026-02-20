スピードスケート女子１５００メートルが２０日午後４時３０分（日本時間２１日午前０時３０分）から始まる。日本勢は高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）が出場する。最大の注目は世界記録保持者の高木が、悲願の金メダルを獲得できるかどうか。１８年平昌大会、２２年北京大会と２大会続けて銀メダル。今大会にかける思いは誰よりも強い。「どんなにしんどくても、最後に自分の気持ち