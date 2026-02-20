女子ビッグエアで金、スロープスタイルで銅メダルの村瀬心椛（２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝、女子スロープスタイル金メダルの深田茉莉（１９）＝ヤマゼン＝が２０日、ミラノ市内で記者会見を開いた。スロープスタイルでは２冠ならず、悔し涙を流していた村瀬。会見では「ビッグエアでまずは金メダル、やっと金メダルかという感じで取れました。前回は悔しい気持ちでいっぱいだった。たくさん練習してきて良かった。スロープ