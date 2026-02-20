俳優の石原良純（64）が20日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。タモリについて語った。冒頭、最近何か変わったことがあったかと振られると石原は「直近だとね、今朝ジョギングしてたらタモリさんに会った。家近いのよ」とサラリ。共演者を驚かせた。続けて「タモリさんって、絶対にみなさん（見かけても）分からないんですよ。タモリさんが歩いててもまず分からない。プライベートなタモリさ