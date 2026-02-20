ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、カーリング女子１次リーグ最終戦が行われ、すでに敗退が決まっている日本（フォルティウス）は中国を９―６で破った。第８エンドに同点に追いつき、第９、１０エンドの連続スチールで競り合いを制した。日本は通算２勝７敗となり、８位で大会を終えた。１次リーグ最終戦の中国戦。苦しみ続けた大会の最後につかんだ２勝目に、日本のメンバーの目には一斉に涙があふれた。同点で迎え