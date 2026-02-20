共産党の田村智子委員長が会見し、高市総理の施政方針演説に対し「憤り」を露わにした。【映像】田村智子氏のコメント（実際の様子）田村氏は高市総理が掲げる経済政策について「暮らしを置き去りにして、どうやって強い経済あるいは強い日本を作っていくつもりなのか」と疑問を呈し、「物価上昇に賃上げが追いついていない。大幅賃上げをどうやって進めていくのかという政策がない」と指摘した。 さらに、「大企業は5