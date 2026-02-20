吉本興業所属のお笑いコンビ超蝶効果の彼方（26）とシャナゾウ（22）が20日、それぞれのインスタグラムを更新。コンビの解散を発表した。彼方は「この度、超蝶効果を解散することになりました」と解散を発表。「約一年半という間でしたが、関わってくださった皆様には本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。話し合いを重ねて、至った結論になるので後悔は一切しておりません」と思いをつづった。そして「信頼や期待を裏切ったこと