直木賞作家の今村翔吾氏（41）が21日、タレント山崎伶奈（28）と永岡歩（あゆみ）アナウンサー（41）がパーソナリティーを務めるCBCラジオ「ザキオカ×スクランブル」（土曜午後4時15分）にゲスト出演する。今村氏と山崎は、ABCラジオ「言って聞かせて」(木曜日深夜0時)でコンビを組んでパーソナリティーを務めている。CBCテレビ・TBS系では現在、今村さん原作のアニメ「火喰鳥羽州ぼろ鳶組」（日曜午後11時30分）が放送中だ。今村