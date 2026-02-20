初めて赤ちゃんと暮らすことになった元野犬の女の子。大きな声で泣く、見たことがない存在をきっと怖がってしまうだろうと心配していたという飼い主さん。 しかし、その不安は杞憂であったことを証明するかのような微笑ましい光景は記事執筆時点で10万回を超えて表示されており、多くの称賛が寄せられることとなりました。 【写真：赤ちゃんと初めて暮らす元野犬→『絶対怖がるな』と思っていたら…予想外だった『驚きの変化』】