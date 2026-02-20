ぼる塾・田辺智加さんが、個人のYouTubeチャンネルに『【ファミマの超おススメ商品】週5で食べてるし明日もたぶん食べる!!【晩酌動画】』という動画をアップ。この中で、田辺さんがどハマりしているというファミリーマートの“豚まん”をピックアップします！【関連】ぼる塾・田辺智加【セブンイレブン】「超ハマってる」お惣菜を紹介田辺さんが「本当に大好きなの！」とコメントした商品がこちら。◼︎極旨黒豚まん