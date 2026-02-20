西京銀行が設立した財団が２０日、教育、文化、地域課題解決などで功績を残した県内の団体へ助成金を贈りました。交付式では助成を受ける5つの団体へ西京教育文化振興財団の松岡健 理事長から助成金30万円と表彰状が贈られました。このうち、柳井市少年少女発明クラブは土砂崩れが起きた際にがれきを撤去することができる「お助けマシーン」がおととしの「全国少年少女チャレンジ創造コンテスト」で最優秀賞となる文部科学大