おととし下松市で起きた強盗致傷事件をめぐる裁判で山口地方裁判所は指示役として起訴された男に懲役12年の実刑判決を言い渡しました。実刑判決を言い渡されたのは住居不定・職業不詳の被告（22）です。判決文などによりますと被告はおととし、SNSで募集された当時17歳の少年ら4人と共謀し下松市の会社事務所に侵入。60代の男性をバールで殴って大けがを負わせ現金およそ444万円などを奪ったということです。この事件を含め