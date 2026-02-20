上関町議会議員選挙の投票が22日行われます。使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設計画表面化後はじめての町議選で町民の判断に注目が集まります。上関町議会議員選挙は17日告示され、定数10に対し12人が立候補しました。前回、2022年の選挙は無投票だったため、8年ぶりの選挙戦となりました。上関町では2023年8月中国電力による使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設計画が表面化。去年「立地可能」とする調査結果が公表され、中国電