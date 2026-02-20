20日午前、佐世保市で普通乗用車が靴店の入り口のドアに突っ込む事故がありました。 靴店の客や車に乗っていた80代の夫婦にケガはないということです。 ドア枠は大きくゆがみ、ガラスが粉々に割れています。 20日午前11時頃、佐世保市松原町の靴店で普通乗用車が入口のドアに突っ込みました。 警察によりますと運転していた80代の男性と乗っていた妻にケガは無く、男性は「アクセルとブレーキを踏み間違えた」