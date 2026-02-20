今年最初のG1「第41回全日本選抜競輪」（優勝賞金4490万円）が、熊本競輪場で20日に開幕した。ヤンググランプリ（昨年12月28日、平塚）覇者の中石湊（21＝北海道・125期）が一次予選6RでG1初勝利を挙げた。打鐘で叩かれ厳しい展開も、ド地脚を生かして踏み続け、最後は突き抜けた。「行かれてしまったけど、信頼して付いてもらっているのでビビらずに踏んだ。ラインで決められなかったのが…。G1で初めて1着というのは良か