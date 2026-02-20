サッカーＪ２湘南は２０日、筆頭株主のＲＩＺＡＰ（ライザップ）スポーツパートナーズが保有する同クラブの運営会社の全株式（５０・００２％）を、フジタを代表とする共同出資者へ譲渡することを同日の取締役会で決議したと発表した。２０１８年に経営権を取得したＲＩＺＡＰグループはクラブ経営から撤退する。共同出資者はフジタの他にアマダ、産業能率大、日本端子、マッケンジーハウス、ＡｕｔｈｅｎｓｅＨｏｌｄｉｎｇｓ