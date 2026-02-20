女優の石田ゆり子（56）が20日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、最新の髪形を披露した。石田は昨年の6月に役作りのため、髪を切ってベリーショートに。その後、再び伸ばしている。この日は「髪が伸びるのが早い！」とし「二ケ月切らずにいたらこんな感じ」と伸びた髪をさわる写真を投稿。また、愛猫の写真も添え「ぼくは五分刈り」ともつづっている。