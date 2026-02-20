地球を表現した「碧色」にライトアップされた善光寺＝20日夜、長野市長野市の善光寺で20日、本堂のライトアップや灯籠展示で平和を願う「長野灯明まつり」が始まった。23日まで。1998年長野冬季五輪の平和への理念継承を願って2004年に開始し、23回目となる。本堂の屋根付近のライトアップでは世界的に珍しい金色で彩り、正面部分を五輪にちなんだ赤、黄などの5色に加え、地球を表現した「碧色」でそれぞれ切り替える演出とし