電気自動車（ＥＶ）の開発・販売を行うＥＶモーターズ・ジャパン（ＥＶＭＪ、北九州市）は２０日、販売したＥＶバスの不具合が各地で発生したことを受け、創業者の佐藤裕之社長（６９）が２８日付で引責辞任すると発表した。後任には３月１日付で、角英信副社長（５３）が昇格する。同社のＥＶバスは、大阪・関西万博でも使用されたが、走行中に停止するなどのトラブルを起こした。国土交通省が昨年９月、販売した全３１７台の