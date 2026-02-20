厚生労働省は20日、届け出ていた提供計画にない薬剤を患者に投与したなどとして、再生医療安全性確保法に基づき「銀座鳳凰クリニック」（東京都千代田区）の永井恒志院長に改善命令を出した。がん患者らへの免疫細胞の投与に合わせ、破傷風のワクチンなどを投与していたという。計画に記載のない複数の医師が治療に関わったことも分かった。そのほか、クリニックでの医療行為との関連が疑われる3件の健康障害が適切に報告され