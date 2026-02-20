アサヒ飲料は2月20日、社長交代に伴う記者会見を開き、3月24日付で米女太一社長が会長に就任し、近藤佳代子常務執行役員が社長に昇格すると発表した。同社としては初のプロパー出身社長であり、初の女性社長となる。■米女社長「社員一人ひとりと対話を重ね、成長を実感」米女氏は、3月24日付で近藤氏が社長に就任し、自身は会長に就任すると改めて説明。2020年3月、コロナ禍という未曽有の危機の中で社長に就任した当時を振り返っ