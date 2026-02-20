現在、福岡、⼤阪、東京、名古屋と4⼤ドームツアー「King＆Prince DOME TOUR 2026 STARRING」を開催中のKing＆Prince。最新アルバム『STARRING』を引っ提げたツアーから2⽉18⽇（⽔）の公演の模様をお届けします。2023年に新体制になって約3年──。ふたりで歩み始めてから2⽉15⽇に1000⽇⽬を迎えたKing＆Prince。会⾒ではこの2年間、振り返る暇もないくらい⾃