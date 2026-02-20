【タイトーくじ初音ミク×RODY】 2月21日より順次発売予定 価格：1回880円 タイトーは、キャラクターくじ「タイトーくじ初音ミク×RODY」を全国のファミリーマートやホビーショップ、書店などの対象店舗にて2月21日より順次発売する。価格は1回880円。 本商品は「初音ミク」と馬をモチーフに誕生した世界一cuteなバランス