【フォーミダブル キャストドール μ兵装ver.】 2月27日19時より受注開始予定 価格： 159,500円 179,300円（艦船スタンド付きフルセット） DOLKは、キャストドール「フォーミダブル キャストドール μ兵装ver.」を2月27日19時よりDOLKオンライン（およびDOLK店舗）、アニメイト通販にて期間限定で受注を開始する。 本商品はシュ