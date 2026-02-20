ロックバンド「KANA-BOON」が20日、公式Xを更新。同日に予定していた熊本公演の開催を見合わせると発表した。ボーカル・ギターの谷口鮪、ドラムスの関優梨子に発熱などの症状が見られたため。バンドのXに文書が掲載され「本日2月20日に開催を予定をしておりました KANA-BOON 47都道府県 TOUR「CRITICAL HIT PARADE」熊本公演ですが、本日の午後以降で谷口鮪 (Vo,Gt) と関優梨子(Dr)に倦怠感などを伴う発熱が確認され、メンバー